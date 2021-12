So sieht es in der Geburtsstation im Kreis Neuwied aus

In der einzigen Geburtsstation im Kreis Neuwied, im Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth in Neuwied, kamen im Jahr 2020 1757 Kinder zur Welt, bis zum 1. Dezember waren es 1694, so Marienhaus-Sprecherin Andrea Schulze.