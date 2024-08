Plus VG Asbach

Sieben tote Ziegen bei mutmaßlicher Wolfsattacke in der VG Asbach: Der größte Angriff im Kreis Neuwied bisher

Von Daniel Rühle

i Der Wolf ist seit ein paar Jahren zurück im Westerwald. Immer wieder kommt es zu Rissen von Nutztieren. Foto: picture alliance/dpa/Philipp Schulze

Am Wochenende ist es in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach zu einem mutmaßlichen Wolfsriss gekommen. Nach RZ-Informationen basierend auf einem Facebook-Beitrag der betroffenen Tierhalter seien dem Raubtier sieben ihrer Ziegen zum Opfer gefallen. Fünf seien sofort tot gewesen, zwei habe man wegen Verletzungen an der Kehle einschläfern müssen. Die Halter warnen in dem Beitrag, dass man in der Region auf seine Tiere aufpassen sollte.