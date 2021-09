Sieben Schulen im Kreis Neuwied machen mit Das europaweite Netzwerkprojekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wurde 1988 in Belgien gegründet. In Deutschland startete das Netzwerk 1995. Bundesweit sind rund 3500 Schulen mit mehr als zwei Millionen Jugendlichen dabei.

In Rheinland-Pfalz gibt es 173 Netzwerkschulen mit rund 110.000 Schülern und rund 8800 Lehrkräften. Die Konrad Adenauer-Schule ist die siebte Schule und die zweite Realschule plus im Landkreis Neuwied, die den Titel trägt. Als Patin für das Projekt an der Konrad Adenauer-Schule ist Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Fraktionsvorsitzende der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag. sis