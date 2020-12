Leubsdorf/Region

Der Wolf geht wieder in der Region um. Bereits Ende Oktober hatte es einen sicheren Nachweis in einem Waldstück bei Leubsdorf (Kreis Neuwied) gegeben. Eine Wildkamera hatte das Tier aufgezeichnet. Für die Experten war nach Prüfung des Bildmaterials klar, dass es sich um einen Wolf handelt. Doch Nutztierrisse gab es in der Folge keine, wie die zuständige Stiftung Natur und Umwelt (SNU) berichtet. Andere hatten nicht so viel Glück: Im Kreis Altenkirchen kam es am Wochenende zu einem möglichen Riss zweier Tiere eines Schafzüchters.