Serie zu Nachnamen im Kreis Neuwied: „Küpper“ erinnert an bedeutendes Handwerk

Mit einem Kübel fing alles an. Denn den benötigte man schon immer, um feste oder insbesondere auch flüssige Dinge von A nach B zu transportieren. Vor der Nutzung eines solchen Gefäßes steht natürlich erst die Herstellung. Dabei bezeichnete die „Kupe“ früher ein großes Fass. Dieser Berufszweig läuft einem heute in vielen Formen über den Weg. Nennen wir ihn Küpper, Bender, Böttcher, Büttner, Kübler, Scheffler und Metzner. Küfer, Bittner, Binder und auch Schädler. Sie alle stellten Behälter her, das können Fässer, Bottiche, Tonnen und Zuber gewesen sein. Eine Tätigkeit, die genauso variabel war wie ihre Bezeichnung. Und die erst durch die industrialisierte Herstellung von Wannen und Eimern immer mehr an Bedeutung verlor. Heutzutage kommen die klassisch hergestellten Fässer wieder in Mode – im Speziellen in den Weinanbaugebieten. Die jahrelange Reifung darin gilt als Qualitätsmerkmal und trägt unter anderem zu einem beispiellosen Geschmack bei.