Rheinbrohl/Hammerstein

Eines ist mit Blick in die nahe Zukunft sicher: Pläne für das Jahr 2021 zu machen, ist nicht leicht. Bei allen Projekten schwingt der Vorbehalt Corona mit. So etwa in Rheinbrohl, wie Ortsbürgermeister Oliver Labonde berichtet. Dort hat man sich dennoch für das vor uns liegende Jahr viel vorgenommen.