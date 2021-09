Die Liste der Orte, an denen er konzertiert hat, ist lang, genauso lang wie die der bemerkenswerten Orgeln, auf denen er spielte. Ennio Cominetti, italienischer Organist, Komponist, Chor- und Orchesterleiter, ist ein Virtuose, der in fast allen Teilen der Welt aufgetreten ist, in den bedeutendsten Kathedralen und Konzerthäusern, bei zahlreichen Festivals.