Plus Hardert Seniorenheim in Hardert ist gerettet: Neuer Betreiber gefunden und Millionen-Investition geplant Von Daniel Dresen i Das neue Führungsteam des geretteten Seniorenheims: Michael Koke (Mitte), Geschäftsführer der IHO Seniorenresidenz Hardert, mit der Einrichtungsleiterin Monika Heub (rechts) und der Pflegedienstleitung Sabrina Frorath. Foto: Daniel Dresen Nach der Insolvenz des Seniorenheim-Betreibers Weinbrenner hat die IHO Humanitas die Einrichtung in Hardert übernommen. Der Immobilieneigentümer möchte nun in die Modernisierung des Gebäudes kräftig investieren. Lesezeit: 3 Minuten

Gute Nachrichten für das Seniorenheim in Hardert: Nach der Insolvenz des Trägers Weinbrenner führt die IHO Humanitas Gesellschaft mbH mit Sitz in Bottrop den Betrieb in der Rosenbergstraße seit dem 1. August fort. Die Betreuung von 46 Bewohnern und die Arbeitsplätze der 55 Mitarbeiter plus zwei Auszubildenden sind gesichert. Der ...