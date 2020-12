Neuwied

Drei auf einen Streich. So hatten sich Melissa und Stefan Mückschel ihre Familienplanung eigentlich nicht vorgestellt. Doch plötzlich sind sie Eltern von drei Mädchen. Und sie sind nicht die einzigen Patienten des St.-Elisabeth-Krankenhaus Neuwied, denen dieses außergewöhnliche Glück in diesen Tagen zuteilwurde. Kurz hintereinander gab es gleich zwei Drillingsgeburten in der Neuwieder Klinik – auch in Zeiten von künstlicher Befruchtung eine echte Besonderheit.