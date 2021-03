Die Sucht, erklärt Johannes Buffen aus Asbach, ist wie ein Schweizer Käse. Die Löcher sind die Probleme des Suchtkranken, in die er reinfallen und damit wieder rückfällig werden kann. In dem Moment, in dem der Süchtige vor so einem Loch steht, muss er lernen, es zu umgehen. Johannes Buffen leitet die Selbsthilfegruppe „Neues Leben ohne Sucht“ in Asbach. Er sieht, dass es die Corona-Krise und der Lockdown Süchtigen schwerer machen, nicht in die Löcher zu fallen.