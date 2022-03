Seit nahezu fünf Jahrzehnten gehen Kinder in der Schule ein und aus, lernen fürs Leben und lernen auch Freunde fürs Leben kennen: Die Stefan Andres-Realschule plus in Unkel ist mit einem Symposium in sein 50-jähriges Jubiläumsjahr gestartet. Im Sommer ist ein Festakt mit eingeladenen Gästen und ein Schulfest für alle geplant. Im Januar nächsten Jahres soll das Festjahr mit einem Ökumenischen Gottesdienst enden.