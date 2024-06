Plus Kurtscheid

Seit 90 Jahren im Dienst für die Allgemeinheit: Ehrungen beim Feuerwehrtag in Kurtscheid

Von Jörg Niebergall

i Beim Tag der Feuerwehr in Kurtscheid wurden einige Urkunden überreicht und die Ehrenamtler gebührend gefeiert. Foto: Jörg Niebergall

„Seit nunmehr 90 Jahren haben sich die Freiwilligen des Löschzuges Kurtscheid immer in den Dienst der Allgemeinheit gestellt“, fand Bürgermeister Hans-Werner Breithausen beim Abend der Feuerwehr in der Genuss-Garten-Alm der Firma Hack die passenden Worte, um dem „Geburtstagskind“ seine Glückwünsche auszusprechen. „Der Löschzug Kurtscheid bildet ein wichtiges Glied in der Kette der Feuerwehren in unserer Verbandsgemeinde. Außerdem hat die Jugendfeuerwehr der ehemaligen VG Rengsdorf hier ihre Wurzeln“, so Breithausen.