Seit 50 Jahren gemeinsam auf dem Platz: Hobby-Fußball-Club Limbach/Löhe feiert großes Fest

Von Simone Schwamborn

i Der Vorstand des FHC Limbach/Löhe (von links): Herbert Klein, Beisitzer, Dieter Feige, Kassierer, Gert Kirschbaum, Erster Vorsitzender, Marco Woithe, Beisitzer, Egon Naas, Zweiter Vorsitzender, Florian Ditscheid, Schriftführer, Maximilian Klein, Beisitzer Foto: Hans Hink

Vor einem halben Jahrhundert haben sich Sportbegeisterte im Kirchspiel Limbach zusammengeschlossen, um nicht nur regelmäßig Fußballtraining, sondern auch Turniere rund um das runde Leder zu bieten. In diesem Jahr feiert der Fußball-Hobby-Club (FHC) Limbach/Löhe sein 50-jähriges Bestehen und will dies beim dritten Kirchspielfest – das Fest der Vereine – am Wochenende, 29. und 30. Juni, feiern.