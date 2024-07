Plus Neuwied Sein letzter Sprung ins kalte Wasser: Mit 85 Jahren ist für den Neuwieder Schwimmer Norbert Körber Schluss Von Jörg Niebergall i Hängt nach den Rheinlandmeisterschaften am kommenden Wochenende die Badehose an den Nagel: Norbert Körber. Foto: Jörg Niebergall Bei den Rheinlandmeisterschaften am 6. und 7. Juli 2024 beendet der passionierte Schwimmer seine erfolgreiche Karriere – wir haben mit ihm gesprochen. Lesezeit: 2 Minuten

Ob es das nun wirklich gewesen ist mit dem wettkampfmäßigen Schwimmen? Der Neuwieder Norbert Körber, Deutscher Meister und Europameister in seiner Altersklasse, will seine Badehose nach den Rheinlandmeisterschaften auf seiner Heimbahn (am 6. und 7. Juli in der Deichwelle Neuwied) endgültig an den berühmten Nagel hängen. „Noch einmal über die ...