Um unter anderem über die Verkehrssituation in Segendorf zu sprechen, hat sich der hiesige Ortsbeirat vergangene Woche erstmals nach Monaten wieder in Präsenzform getroffen. Zur Sitzung unter freiem Himmel an der Waldhalle am Parkwald waren auch Vertreter der Stadtverwaltung eingeladen – und gaben Auskunft zu Fragen der Segendorfer.