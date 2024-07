Plus Oberbieber Seepferdchenkurse sind stark nachgefragt: Kinder lernen in Oberbieber schwimmen Von Jörg Niebergall i Die Seepferdchenkurse im Freibad Oberbieber sind sehr nachgefragt. Foto: Jörg Niebergall Aktuell stellt die Schwimmausbildung einen Schwerpunkt in der Arbeit der Neuwieder Bürgerstiftung dar. Im Juli und August erhalten rund 70 Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren ein tägliches Schwimmtraining. Das Ziel für dieses Jahr ist das Seepferdchenabzeichen, mit dem natürlich alle ihre Badekleidung künftig schmücken wollen. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits Mitte Juli gingen gleich drei Projekte, die organisatorisch gut abgestimmt parallel laufen, an den Start. Das größte ist eine Kooperation mit der AWO-Kita und Kinderhort in Neuwied sowie dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt. Bis zu 30 Kinder aus Neuwied bekommen in Oberbieber eine dreiwöchige Schwimmausbildung im Rahmen der ...