Sechs Personen positiv in Seniorenzentrum – Fälle traten kurz nach erster Impfung auf

Im Seniorenzentrum Haus Teresa in Asbach, das sich in Trägerschaft der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz befindet und 50 ältere Menschen beherbergt, sind laut einer Pressemitteilung sechs Personen in einer Wohngruppe positiv auf den Corona-Virus getestet worden. Während der gesamten Pandemie habe es bis dato keinen einzigen Corona-Fall im Haus Teresa gegeben, die jetzigen Infektionen, die allesamt mild symptomatisch sind, traten laut Mitteilung kurz nach der ersten Impfung am 17. Januar auf.