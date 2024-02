Plus Niederbieber Schwierige Verkehrssituation in Niederbieber: Falschparker behindern Verkehr Schwierige Verkehrssituationen und unzulängliche Straßenbeläge standen im Fokus der jüngsten Sitzung des Niederbieberer Ortsbeirats. So beschäftigten sich Ortsvorsteher Karl Heinz Troß und sein Gremium nicht nur mit dem maroden Zustand der Melsbacher Straße, sondern auch mit der aktuellen Parkproblematik entlang der Aubachstraße. Von Regine Siedlaczek

Konkret gehe es um den Bereich im Anschluss an die ehemalige Knopffabrik in Richtung Kreisel und Aldi-Markt, erläuterte Troß. Dort seien zwei Parktaschen sowie eine Sperrfläche auf der Fahrbahn eingezeichnet. „In jüngster Zeit parken dort jedoch bis zu fünf Fahrzeuge“, kritisierte der Ortsvorsteher und ergänzte, dass es vor allem in den ...