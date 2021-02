Das Museum der Rhein-Sieg Eisenbahn (RSE) in Asbach ist am Freitag um ein tonnenschweres Ausstellungsstück reicher geworden: Die 1938 von der Lokomotivfabrik Jung gebaute Lok 8301 hat hier eine neue Heimat gefunden. Der Koloss stand jahrzehntelang auf dem Gelände der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG). Nach der Schenkung an die Ortsgemeinde Asbach erhielt das Wahrzeichen des Basaltabbaus jetzt einen Platz im Bahnmuseum.