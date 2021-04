Großmaischeid/ Dierdorf

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf A3: Polizei sucht Zeugen [Update]

Gegen 17 Uhr am Donnerstag, ereignete sich auf der A3, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, in der Gemarkung Dierdorf ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.