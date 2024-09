Schwerer Unfall beim Flugplatz Eudenbach: Motorradfahrer stirbt auf der L 272

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr auf der L 272 im Bereich des Flugplatzes Eudenbach in Asbach an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Dies teilt die Polizeiinspektion Straßenhaus mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 60-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Motorrad im Kurvenbereich der L 272 in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, heißt es von der Polizei. Der Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort, der Lkw-Fahrer wurde durch den Aufprall nicht verletzt. Am Lkw entstand nach Auskunft der Polizei ein hoher Schaden, das Motorrad erlitt einen Totalschaden.

Für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L 272 am Freitag bis in die Abendstunden etwa fünf Stunden lang in beide Richtungen gesperrt werden. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Straßenhaus, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie die Experten des Unfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums aus Koblenz, die die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen haben. Laut Auskunft der Polizei Straßenhaus gegenüber der RZ waren die Straßenverhältnisse zum Unfallzeitpunkt trocken.