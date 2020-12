Schwerer Unfall auf der B 256: Vier Verletzte bei Kollision am Abzweig Kurtscheid

Kurtscheid

Ein folgenreicher Unfall mit einer schwer verletzten Person und drei Leichtverletzten hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 256 in Höhe des Abzweiges nach Kurtscheid ereignet. An der Einmündung zur B 256 wollte laut Polizei eine wartepflichtige Autofahrerin von der L 257 nach links auf die B 256 abbiegen. Ein Unfallzeuge, der sich auf der Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Kurtscheid befand, gab der Fahrerin Handzeichen, dass er auf sein Vorfahrtsrecht verzichtet. Daraufhin bog die 40-Jährige ab, übersah dabei aber ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug aus Richtung Neuwied. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeugheck des 73-jährigen Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des 73-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.