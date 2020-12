Bonefeld

Stellen Sie sich vor, Sie sind Gast auf einer noblen Verlobungsfeier – und plötzlich liegt die Braut tot auf dem Arbeitszimmerteppich. Bei der Theatergruppe in der Verbandsgemeinde Rengsdorf wird das in Kürze geschehen, und zwar mehrfach: „Die Rose von Eaton“, so heißt die Kriminalkomödie von Ralf und Thomas Jost, die die Mimentruppe in diesem Jahr auf den Spielplan gesetzt und sich damit ein Stück abseits der gewohnten Schenkelklopfer-Pfade gewagt hat. Aber nach 35 Jahren können sich beliebte Hobbyschauspieler sehr wohl ein kleines Experiment zutrauen.