Plus Unkel

Schwachstellen identifizieren: VG Unkel erstellt Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge

Von Sabine Nitsch

i In der VG Unkel wird derzeit ein Konzept für die Vorsorge bei Hochwasser- und Starkregenereignissen erarbeitet - gemeinsam mit der Bevölkerung. Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa

Extremwetterereignisse werden häufiger, wie die Hochwasserkatastrophe an der Ahr, das Hochwasser in Süddeutschland und der Schweiz oder das Weihnachtshochwasser in Norddeutschland zeigen. Aus diesem Grund will die Verbandsgemeinde (VG) Unkel so gut wie möglich vorbereitet sein. Dabei ist sie schon Hochwasser erprobt. Wenn der Rhein über die Ufer tritt, wird Unkel sogar zu einer Insel.