Asbach

Lange hatten die Kinder nun schulfrei – doch wie Ferien hat es sich nicht angefühlt. Die Corona-Krise hat sie an das Elternhaus gebunden, Freunde treffen ging nicht, der Lernplan musste zu Hause, alleine oder mit den Eltern statt mit den Lehrern in der Schule erarbeitet werden. Viele Kinder freuen sich deswegen, dass für sie die Schule am Montag, 4. Mai, wieder losgehen soll. Doch ihr Schulalltag wird nur mit erheblichen Einschränkungen funktionieren – die auch vorbereitet werden mussten. Die Verbandsgemeinde Asbach hat eine Woche lang alle Grundschulen in ihrer Trägerschaft auf den Schulstart vorbereitet.