Dana hat ein feines Gespür für Unruhe, Angst und schlechte Stimmung. Der 18 Monate alte Königspudel unterstützt Yvonne Adams-van Beek, wenn sie an der Realschule plus in Unkel im Einsatz ist. Das Tier bringt nicht nur Ruhe in die Klassen, es ist auch ein Türöffner für Gespräche. Und Dana ist jetzt auch ein wichtiges Mitglied der Hund-Hühner-AG – wobei die beiden Tierarten besser nicht in direkten Kontakt kommen sollten ...