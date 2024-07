Plus Heimbach-Weis Schock für die Verantwortlichen: Golfclub Rhein-Wied sucht Nachfolger für Restaurant Gut Burghof Von Jörg Niebergall i Wie Golfclubpräsident Paul Krumholz erzählt, ist das Restaurant in den Sommermonaten immer eine Anlaufstelle für Spieler – entweder nach dem Training oder während vor beziehungsweise nach dem Training. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall Nach neun Jahren suchen die Pächter eine neue Herausforderung. Lesezeit: 2 Minuten

Hoch über dem Rhein, zwischen Koblenz und Neuwied, am Fuße des Westerwalds, steht das Golfclubrestaurant Gut Burghof. Eingebettet in die herrliche Naturlandschaft bietet sich dem Besucher von hier aus ein fantastischer Panoramablick über das Rheintal bis in die Eifel und den Hunsrück hinein. Und wenn man genau hinschaut, sind im ...