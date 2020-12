Asbach

Die Verbandsgemeinde (VG) Asbach wird ihrer Vorreiterrolle in der Bekämpfung der Corona-Pandemie wieder einmal gerecht: Jüngst wurden die ersten Mitarbeiter einer Kita in der Durchführung von Schnelltests geschult, um somit autark ein- bis zweimal die Woche das gesamte Personal durchtesten zu können. So sollen Corona-Infektionsherde schnell erkannt werden.