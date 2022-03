Bei der Breitbandversorgung von Haushalten, Schulen und Gewerbegebieten ist der Kreis Neuwied so schnell wie kaum eine anderer Landkreis im Bundesgebiet gewesen, Stichwort Förderprogramm „Weiße Flecken“. Nun schickt er sich an, auch in Sachen „Graue Flecken“ zu den Ersten zu gehören, die das weitere Förderprogramm flächendeckend umsetzen.