Schnelles Internet für „Graue Flecken“ im Kreis Neuwied: Wirbel um Vorgehen des Anbieters

Die Anbieterfirma Muenet GmbH & Co. KG hat im Rahmen des Förderprogramms „Graue Flecken“ für den Breitbandausbau laut Mitteilung damit begonnen, Haushalte und Unternehmen in der Verbandsgemeinden Asbach, Bad Hönningen, Dierdorf, Linz und Unkel – insgesamt 6200 Adressen – zu kontaktieren, „um die Nachfrage zu bündeln“. Das hat zu Irritationen geführt.

Eine von Muenet verteilte Infomappe biete zudem die Möglichkeit, einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu beantragen. Das Vorgehen des Anbieters ruft nun Landrat Achim Hallerbach auf den Plan.

Nachdrücklich möchte ich betonen, dass ein Vertragsabschluss mit Muenet nicht erforderlich ist, um von einem kostenlosen Hausanschluss zu profitieren. Landrat Achim Hallerbach

In einer Mitteilung sagt er: „Nachdrücklich möchte ich betonen, dass ein Vertragsabschluss mit Muenet nicht erforderlich ist, um von einem kostenlosen Hausanschluss zu profitieren. Alle Adressen, die im Rahmen des geförderten Netzausbaus erschlossen werden, erhalten den Hausanschluss kostenfrei, unabhängig davon, ob ein Endkundenvertrag mit Muenet zustande kommt. Dieser Punkt ist klar im Kooperationsvertrag zwischen Muenet und dem Kreis geregelt.“

Mit dieser eindeutigen Klarstellung reagiert Landrat Hallerbach auch durchaus verärgert auf eine missverständliche Formulierung von Muenet. Die vom Anbieter kürzlich versendete Broschüre habe zu Verwirrung und Verstimmung unter den betroffenen Bürgern geführt. Viele Haushalte wären durch die irreführende Formulierung zu der Auffassung gelangt, dass ein kostenloser Hausanschluss nur dann möglich sei, wenn sie einen Endkundenvertrag mit Muenet abschließen. „Dies führte zu zahlreichen Beschwerden aus den betroffenen Verbandsgemeinden.“

Muenet hat uns die Broschüre im Vorfeld der Verteilaktion nicht vorgelegt. Landrat Achim Hallerbach

In dem Kooperationsvertrag ist laut Kreis klar geregelt: „Muenet ist nicht berechtigt, von den Hauseigentümern, die einem Hausanschluss an das gigabitfähige Netz während des geförderten Netzausbaus innerhalb einer angemessenen Frist vor dem Beginn des Ausbaus in der betreffenden Straße zustimmen, ein gesondertes Entgelt für die Herstellung des Hausanschlusses zu erheben.“ Dies gelte auch dann, wenn die Hauseigentümer oder die Mieter keine Endkundenverträge mit Muenet abschließen. „Als Kreisverwaltung möchten wir uns ausdrücklich von den Formulierungen des Unternehmens distanzieren“, stellt Hallerbach klar: „Muenet hat uns die Broschüre im Vorfeld der Verteilaktion nicht vorgelegt.“

Unabhängig davon, ob der Anschluss aktiv genutzt wird oder erst zu einem späteren Zeitpunkt, ist es notwendig, im Vorfeld den für den Hausanschluss notwendigen Gestattungsvertrag zu unterzeichnen, informiert der Kreis weiter: „Denn nur wer diesen unterzeichnet, ermöglicht es dem Bauunternehmen, die Glasfaserleitung auf dem eigenen Grundstück zu verlegen und den Hausanschluss herzustellen.“

Kreis kündigt Ortstermine für Bürger an

„Um alle offenen Fragen zu klären, werden zeitnah Ortstermine in den betroffenen Verbandsgemeinden organisiert. Dort können sich die Bürger umfassend über den geplanten Ausbau und den Ablauf der Anschlüsse informieren“, so Hallerbach. Die Termine würden rechtzeitig bekannt gegeben. red