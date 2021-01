Dierdorf

Wenn rasch Geld gebraucht wird, haben in den vergangenen 25 Jahren Tausende Fahrzeugbesitzer den Weg zur Familie Wittlich gefunden. Die betreibt in Dierdorf und in mittlerweile 17 weiteren über ganz Deutschland verteilten Niederlassungen ein Kfz-Pfandkredithaus und verhilft ihren Kunden schnell und unkompliziert dazu, bares Geld in die Hand zu bekommen. „Den Touch der Anrüchigkeit hat eine Autopfandleihe längst verloren“, ist sich Thomas Wittlich sicher, denn das Geschäftsmodell der Wittlichs setzt vor allem auf Seriosität, Verschwiegenheit und einen Umgang mit den Kunden auf Augenhöhe.