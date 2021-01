Schnee auf den Höhen und in den Tälern im Kreis Neuwied – Polizei: Verkehrslage unauffällig – Umgeknickte Bäume am Sonntag

Ordentlich Schnee kam am Wochenende und auch am Montag in Stadt und Kreis Neuwied herunter. Die Autofahrer blieben aber entspannt.

Schnee erfreut das Auge – bringt aber auch viel Arbeit mit sich. Beim erneuten Wintereinbruch am Montag fielen die Flocken bis in die Niederungen des Kreises Neuwied. Und das bedeutete: Gehwege freischippen und Straßen räumen. Jörg Niebergall

Über mangelnden Schnee können sich die Menschen in Stadt und Kreis Neuwied in diesem Winter kaum beschweren. Am Wochenende kam erneut einiges herunter, und am Montag rieselten weiße Flocken auch wieder bis in die Niederungen vom Himmel. Das bedeutete für viele: Schneeschippen vor der Haustür, um Gehwege frei zu bekommen.

Und auch für den Winterdienst brachte die weiße Pracht viel Arbeit. Die Mannschaften der Streufahrzeuge leisteten aber offenbar ganze Arbeit, denn sowohl die Polizeiinspektion Straßenhaus als auch die Autobahnpolizei Montabaur berichteten auf RZ-Anfrage, dass die Verkehrslage zu Wochenbeginn trotz der winterlichen Umstände unauffällig war.

Anders am Sonntag: Da zählte die Polizei Straßenhaus aufgrund des starken Schneefalls 15 umgestürzte Bäume und einen abgeknickten Strommast. Zu Personenschäden oder Verkehrsunfällen kam es nicht. red