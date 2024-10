Plus Buchholz Schmuckdiebe und Mondfahrten: Theaterverein Thalia steht vor Doppelpremiere Von Simone Schwamborn i Die Bewohner (links) und der Klostervorsteher (rechts) werden von der Kriminalkommissarin vor den in der Umgebung geflüchteten Juwelendieben gewarnt. Foto: Simone Schwamborn Auf der Bühne des Theatervereins Thalia 1908 Buchholz geht es wieder turbulent zu. Das Ensemble führt die Krimikomödie „Der Juwelen-Priester“ von Bernd Sperling für Erwachsene und das Märchen „Peterchens Mondfahrt“ für Kinder und Jugendliche auf. Lesezeit: 2 Minuten

Gleich zu Beginn der Krimikomödie geht das Adrenalin hoch. In den frühen Morgenstunden kracht ein Auto in das Fenster eines Juweliergeschäftes, bei dem der Motor für immer seinen Dienst aufgibt. Dabei wollten Uwe und Günni nach dem Juwelenraub mit dem Wagen wieder schnell verschwinden. Dummerweise stand in der Nähe des ...