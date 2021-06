Schlüsselübergabe mit Ministerin: Waldbreitbacher Tourist-Information ist ein „Schmuckstück“

Ein mehr als 250 Jahre altes Fachwerkhaus an der Neuwieder Straße mitten in Waldbreitbach ist seit Jahrzehnten Heimat der Tourist-Information – und damit Anlaufpunkt Nummer eins für alle Urlauber und Besucher mit einem Informationsbedarf. Bisher musste sich das Team um Bürochef Florian Fark mit den beengten Verhältnissen in dem kleinen Haus arrangieren. Doch damit ist es jetzt vorbei: Die Ortsgemeinde ließ die Tourist-Information im vergangenen Jahr umfassend sanieren. Zur offiziellen Schlüsselübergabe hatte sich am Montagvormittag auch prominenter Besuch eingefunden.