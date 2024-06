Plus Windhagen

„Scheinkandidaturen“ bei der Windhagener Wahl? Was es mit dem Eklat um Wahlleiter Eberhard Mandel auf sich hat

Von Daniel Rühle

i In Windhagen bleibt das politische Klima kühl. Nach der Wahl mit vier Bürgermeisterkandidaten gibt es nun einen vermeintlichen Eklat. Foto: Michael Möhlenhof

„Wahlmanipulation“ und „Scheinkandidaturen“ – bei der jüngsten Sitzung des Wahlausschusses der Ortsgemeinde Windhagen am Dienstag, die sich eigentlich mit den Modalitäten der Stichwahl zwischen Martin Buchholz (CDU) und Hans-Dieter Geiger (G-BfW) am 23. Juni beschäftigen sollte, soll es hoch her gegangen sein, wie die RZ aus dem Ort erfuhr. Was ist vorgefallen? Ist die Aufregung gerechtfertigt?