Feldkirchen

Scheiben an Bussen zerbrochen: Neuwieder Polizei sucht nach dunklem Auto

Mehrere Scheiben an zwei Bussen sind in der Nacht auf Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache in Feldkirchen zerborsten. Laut Polizeibericht hat sich gegen 23 Uhr eine Busfahrerin gemeldet. Sie habe an einer Haltestelle in der Feldkircher Straße einen letzten Fahrgast aussteigen lassen, als es zum Zerborsten der Sicherheitsscheiben kam.