Plus Neuwied

Schauspieler im RZ-Interview: Was Jochen Busse an Neuwied liebt

Von Rainer Claaßen

i Im Hintergrund sind die „Weißen Turnschuhe“ zu sehen, die dem Stück den Titel geben. Jochen Busse spielt einen äußert agilen älteren Herrn, dem seine Angehörigen einen Pflegegrad aufzwingen wollen. Foto: Rainer Claaßen

Schauspieler Jochen Busse hat in seiner Karriere schon eine Menge erlebt. In Neuwied steht der 83-Jährige nun schon zum zweiten Mal auf der Bühne. Im RZ-Interview verrät er, was er an der Deichstadt liebt.