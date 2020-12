Schaufenster des AfD-Parteibüros in Feldkirchen erneut beschädigt: Unbekannte werfen Betonrandstein

Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 15:06 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag gegen 23.45 Uhr das Schaufenster des AfD-Parteibüros in Feldkirchen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen angegeben, dass vermutlich zwei Täter einen massiven Betonrandstein gegen die große Scheibe warfen und anschließend zu Fuß in Richtung Sparkasse flüchteten.

Die Schaufensterscheibe war bereits Ende Dezember 2019 zu Bruch gegangen. Die Polizei fand vor Ort die Reste von Silvesterböllern, die AfD sprach von einem Sprengstoffanschlag. Die Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität bei der Zentralen Kriminalinspektion Koblenz geführt.

Schon im Vorfeld war es mehrfach zu Sachbeschädigungen in dem Parteibüro der Alternative für Deutschland in Feldkirchen gekommen. Momentan liegen die Ermittlungen zum aktuellen Fall noch bei der Neuwieder Inspektion, teilt diese auf Nachfrage mit. Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter Tel 02631/ 8780 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de entgegen.