Der Dattenberger Gemeinderat hat jüngst in digitaler Sitzung eine wichtige Änderung der Friedhofsatzung beschlossen – und zwar einstimmig. Demnach soll es fortan in der Gemeinde verboten sein, Grabsteine sowie Grabeinfassungen aus Kinderarbeit zu verwenden, was auf breite Zustimmung der Ratsmitglieder sowie des Ortsbürgermeisters Stefan Betzing stieß.