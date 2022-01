Autofahrer, die auf der B 42 unterwegs sind, müssen sich in den kommenden Wochen und Monaten auf Bauarbeiten, Vollsperrungen und damit auf Staus und weitere Wege, zwischen Linz und Erpel einstellen. Los geht es voraussichtlich am Montag, 7. Februar, so die aktuelle Planung des Landesbetriebs Mobilität (LBM).