Sanierung „für Jahrzehnte“ der Wiedtalbrücke der A3: Neubau wohl nicht vom Tisch

Neustadt Kreis Neuwied

Wiedtalbrücke bei Neustadt wird Baustelle: Tempo 100 bleibt trotzdem

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt an der A 3 im Bereich der Wiedbachtalbrücke bei Neustadt in Fahrtrichtung Frankfurt in Kürze beide Fahrbahnübergänge erneuern.