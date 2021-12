Die 60 Jahre alte Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahngleise in Linzhausen ist in die Jahre gekommen. Ein Brückenpfeiler ist so marode, dass Handlungsbedarf besteht, wie eine Sonderprüfung in diesem Jahr ans Licht gebracht hat (die RZ berichtete). Doch es gibt noch offene Fragen über die Vorgehensweise.