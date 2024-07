Sakkos gegen Helfershirts eingetauscht und angepackt: Sparkassen-Mitarbeiter in Aktion

Anzeige

An drei Samstagen im Juni erklärten sich einige Mitarbeiter der Sparkasse Neuwied bereit, tatkräftig mit anzupacken. „Ausgestattet mit ihren Helfershirts verteilten sich die Helfer im gesamten Geschäftsgebiet und bewiesen, dass sie nicht nur etwas von Finanzen verstehen, sondern auch noch mit handwerklichem Geschick punkten können“, berichtet die Sparkasse.

Helfer in Oberbieber, Niederbieber und Döttesfeld aktiv

So wurden Sitzbänke in Engers geschliffen und neu gestrichen, im Klimagarten in Oberbieber gearbeitet, der Waldlehrpfad in Döttesfeld erneuert, eine Wand in der Kita Niederbieber neu gestaltet und der Biberkreisel in Niederbieber verschönert. Dank der zusätzlichen helfenden Hände war es den Vereinen und Organisationen teilweise überhaupt erst möglich, ihre schon lange geplanten Herzensprojekte umzusetzen.

Als Finanzpartner für die Region ließ die Sparkasse Neuwied es sich natürlich nicht nehmen, die Projekte auch finanziell mit jeweils 200 Euro für Materialien zu unterstützen. Neben dem vielfältigen, regulären gesellschaftlichen Engagement freut sich die Sparkasse Neuwied, ihr Motto „Wir für hier“ sowie die spezielle Verbundenheit mit der Region und die Nähe zu den Menschen auch durch solche besonderen Aktionen ausdrücken zu können, ist dem Schreiben zu entnehmen.

Sparkassen-Mitarbeiter waren handwerklich gefragt

Mit der Prinzengarde Engers 1855 wurden Sitzbänke am Engerser Rheinufer saniert. Zusammen mit ReThink wurden in Oberbieber Beete, Wege, Totholzhecke, und Speihermöglichkeiten für Regenwasser angelegt, die wichtig für den Klimagarten sind. Mit dem Verschönerungsverein Döttesfeld erneuerte das Sparkasse-Helferteam das Waldtelefon im Waldlehrpfad Döttesfeld. Außerdem wurden viele Schilder geschliffen und gestrichen.

Gemeinsam mit dem Verein Niederbieber Bürger wurden Verschönerungen im Stadtteil Niederbieber ausgeführt. Fahrradständer wurden montiert, der Biberkreisel verschönert und Sitzbänke am Hammergraben erneuert. In der Kita St. Bonifatius Niederbieber wurde der Flurbereich der U3-jährigen Kinder frisch gestrichen. red