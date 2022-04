Während der Corona-Pandemie hatte der Zoo Neuwied bislang auf größere Veranstaltungen verzichtet, zwischenzeitlich musste der Tierpark sogar zweimal ganz seine Tore schließen (wir berichteten). Mit Beginn der neuen Saison steht nun fest: Der Zoo kehrt in diesem Jahr mit seinem gesamten Angebot und direkt auch mit zwei Sonderveranstaltungen zurück. Den Auftakt macht der Pinguin-Aktionstag am heutigen Freitag. Und am Sonntag, 1. Mai, folgt das traditionelle Familienfest.