Oberhonnefeld-Gierend

In der Hamburger Hafencity soll bald das mit 19 Etagen höchste Holzhaus Deutschlands in den Himmel ragen. Die „Wildspitze“ wird nicht nur spektakulär, sondern auch mindestens so sicher sein wie Konstruktionen aus Stein und Stahl, sagen Experten. Bei ähnlichen Großprojekten in Holzbauweise will künftig auch das heimische Unternehmen Ignatz van Roje & Sohn Sägewerk und Holzhandlung GmbH & Co. KG eine tragende Rolle spielen. Doch bevor das Sägewerk in Oberhonnefeld-Gierend mit etwa 110 Mitarbeitern auf dem schnell wachsenden Markt auftrumpfen kann, steht noch eine Millioneninvestition ins Haus.