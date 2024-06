Plus Kreis Neuwied

RZ-Kommentar zur Beteiligung an Europa- und Kreistagswahlen: Ein Hoch auf die Wähler!

i Kommentarbild Ralf Grün Foto: Jens Weber/MRV

Viele, ob Verantwortungsträger für die Allgemeinheit oder Otto-normal-Bürger, schauen bei Wahlen auf die Wahlbeteiligung. Schließlich lässt sich an dieser Zahl einiges ablesen, zumindest macht sie Deutungsversuche für Entwicklungen möglich: Sind die Bürger zufrieden, sind sie eher in Sorge oder gar in Aufruhr?