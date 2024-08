Plus Asbach RZ-Kommentar zu Hetze gegen Asbacher Grüne im Netz: Wohl doch ein rechtsfreier Raum Von Daniel Rühle i Daniel Rühle Foto: MRV/Jens Weber Bei einer Veranstaltung der Asbacher Grünen im Februar kam es zu einer „Gegendemonstration“ von Landwirten und anderen Personen. Die hitzige Auseiandersetzung zu Beginn des Aufeinandertreffens landete auf Tiktok. Darunter sammelten sich strafrechtliche Kommentare. Dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Sande verlaufen sind, kommentiert RZ-Redakteur Daniel Rühle Lesezeit: 2 Minuten

In Asbach wollen sich an Kommunalpolitik Interessierte treffen – und die Situation mit einer angerückten Gruppe Kritiker eskaliert fast. Auch wenn die Grünen im Nachhinein und auch während der Situation argumentierten, nicht öffentlich eingeladen zu haben: Durch das Einwerfen von Flyern in Asbacher Haushalten haben sie es de facto getan. Dass ...