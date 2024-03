Plus Neuwied

RZ-Interview: Ruinieren die vielen Baustellen die Neuwieder Innenstadt?

i Neuwieds neueste Innenstadt-Baustelle: Seit Ende Januar laufen nun die Arbeiten in der Schloßstraße. Außerdem wird auch noch in der Wilhelmstraße und auf dem Marktplatz gebuddelt. Foto: Jörg Niebergall/Archiv

Ganz Neuwied ist eine Baustelle – diese Aussage, die man in der Deichstadt derzeit häufiger hört, ist einerseits natürlich stark übertrieben. Andererseits lässt sich nicht wegdiskutieren, dass in der Innenstadt gerade an drei Stellen zugleich gearbeitet wird. Sperrungen, Umleitungen, wegfallende Parkplätze sind die Folge. Was bedeutet das für den Einzelhandel in der City? Darüber haben wir mit Axel Wöckner und Daniel Faust gesprochen, zwei gestandenen Geschäftsleuten aus der Mittelstraße.