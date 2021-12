RZ-Gewinnspiel für den Kreis Neuwied: Die besten Hellseher für 2022 gesucht

Neun Fragen plus Zusatzfrage haben wir für Sie vorbereitet. Das Spektrum reicht vom möglichen Sieg des parteilosen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in der VG Dierdorf über die Frage nach der Sanierung der Umgehung Rheinbrohl bis hin zur Ungewissheit, ob der Knuspermarkt wieder komplett stattfinden kann.

Trauen Sie sich, einen Blick in die Zukunft zu werfen, und bewerben Sie sich mit Ihrer Einsendung um den Titel „Prophet des Jahres 2022“. Wer die meisten richtigen Antworten liefert, auf den warten attraktive Preise. rgr

Mitmachen und gewinnen!

Also öffnen Sie das unten anhängende PDF, kreuzen einfach Ihre Antworten mit ja oder nein an und schicken den Coupon an die Lokalredaktion Neuwied, Stichwort „Prophet“, Mittelrheinstraße 2-4, 56072 Koblenz, per Fax 0261/892 749, oder per E-Mail an rz-neuwied@rhein-zeitung.net