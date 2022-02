Die Ehrengarde der Stadt Neuwied setzt auf die Jugend. Da stellt auch Alexander Wertgen (25) keine Ausnahme dar. Sein gesamtes Leben, also ein Vierteljahrhundert, gehört er der Garde schon an und ist als Kommandeur nun auch mit erst 25 Jahren schon ein „alter Hase“. Im Vorstand arbeitet Wertgen schon seit der Volljährigkeit mit. Das Ehrengarde-Gen wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt.